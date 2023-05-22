Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig 35. hafta! Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Karagümrük, 4-1'lik skorla kazanmıştı. Trabzonspor, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Karagümrük ise, ligde bu sezon çıktığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi alarak topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele için geri sayım başladı. Futbolseverler Trabzonspor - Karagümrük maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Karagümrük maçı ne zaman? Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Trabzonspor - Karagümrük maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Arif, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut. Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Salih Dursun, Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov, Feghouli, Borini, Lobjanidze, Diagne.