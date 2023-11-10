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Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 12. hafta..

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 12. hafta.. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu maçın detayları merak ediliyor. İşte maçı bilgileri..

ensonhaber.com Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor maçı hakkında aramalar hız kazandı. Maçın detaylarını merak eden futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 19 puan toplayan bordo mavililer 4. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri Konyaspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Trabzonspor ligde oynadığı son maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Konyaspor ise 11 maçta topladığı 10 puan ile 16. sırada yer alıyor. Düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Konyaspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Büyük heyecana sahne olacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları.. Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Konyaspor maçı 10 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.