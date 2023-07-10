Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Slovenya'ya bulunan Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Macar ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampı için Slovenya'da bulunuyor. Bordo mavililer Slovenya'daki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat ekibi Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşacak. Futbolseverler Trabzonspor - MOL Fehervar maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor ile MOL Fehervar arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.