2023/2024 sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampı için Slovenya'da bulunuyor.
Bordo mavililer Slovenya'daki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat ekibi Hajduk Split'e 2-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşılaşacak.
Futbolseverler Trabzonspor - MOL Fehervar maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trabzonspor - MOL Fehervar maçı ne zaman?
Trabzonspor ile MOL Fehervar arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.