Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Slovenya'ya giden Trabzonspor buradaki ilk hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor 4. hazırlık maçında Rabotnicki ile karşılaşacak. 2023/2024 sezonu öncesi Trabzon'da çalışmalarına başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında şimdiye kadar 3 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Futbolseverler Trabzonspor - Rabotnicki maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman? Trabzonspor ile Rabotnicki arasında oynanacak hazırlık maçı 25 Temmuz Salı günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.