Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor 4. hazırlık maçında Rabotnicki ile karşılaşacak.
2023/2024 sezonu öncesi Trabzon'da çalışmalarına başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında şimdiye kadar 3 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.
Futbolseverler Trabzonspor - Rabotnicki maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trabzonspor - Rabotnicki maçı ne zaman?
Trabzonspor ile Rabotnicki arasında oynanacak hazırlık maçı 25 Temmuz Salı günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.