Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Sloven takımı Triglav Kranj ile karşı karşıya gelecek.
2023/2024 sezonu hazırlıklarına Trabzon'da başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında şimdiye kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor dün oynadığı hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti. Futbolseverler Trabzonspor'un Triglav Kranj ile oynayacağı maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman?
Trabzonspor ile Triglav Kranj arasında oynanacak hazırlık maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 12:00'de oynanacak.