Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Slovenya'da bulunan Trabzonspor buradaki son hazırlık maçında Triglav Kranj ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Sloven takımı Triglav Kranj ile karşı karşıya gelecek. 2023/2024 sezonu hazırlıklarına Trabzon'da başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampında şimdiye kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bordo mavililer bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Trabzonspor dün oynadığı hazırlık maçında Rabotnicki'yi 4-1 mağlup etti. Futbolseverler Trabzonspor'un Triglav Kranj ile oynayacağı maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - Triglav Kranj maçı ne zaman? Trabzonspor ile Triglav Kranj arasında oynanacak hazırlık maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 12:00'de oynanacak.