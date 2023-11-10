Trabzonspor'da Onuachu rüzgarı! 8 maç 6 gol 1 asist! Paul Onuachu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Paul Onuachu? İşte kariyeri..

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Trabzonspor'un İngiltere'nin Southampton takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu attığı goller ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

2.01'lik forvet, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Paul Onuachu, Trabzonspor'un 12. hafta açılış maçında Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek takımına 3 puanı getirdi.

Onuachu geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında takımının ilk golüne imza atmıştı.

Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Paul Onuachu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen kariyeri..

Paul Onuachu kimdir?

Paul Onuachu 28 Mayıs 1994 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 2013 yılında Danimarka'nın Midtjylland takımında başlayan Onuachu 2019 yılına kadar burada forma giydi.

2019 yılının Ağustos ayında Belçika ekibi Genk'e transfer olan Onuachu 2021 yılında Belçika Ligi'nde gol kralı oldu ve Belçika Kupası'nı kazandı.

Ocak 2023'te 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier League ekibi Southampton'a transfer oldu. Sezon sonunda Southampton küme düştü ve Onuachu, Trabzonspor'a kiralandı.

Onuachu 2019 yılından bu yana 19 kez milli formayı giydi ve 3 gol attı. Nijerya'yı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti ve üçüncülük madalyasını kazandı.