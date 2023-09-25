Trafikte yeni dönem başladı: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! Sakın geç kalmayın... Kimlik ve ehliyet birleştirme uygulamasıyla birlikte vatandaşlar, yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de yükletebiliyor. Bu uygulamaya geçmeyenler ise bin pişman! İşte detaylar...

ensonhaber.com

Türkiye, son zamanlarda birçok konuda değişime gitmeye ve dünyanın kısakancağı bir ülke haline gelmeye başladı.

Özellikle trafik noktasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, kimlik ve ehliyetler birleştirildi.

Bu uygulamayla birlikte vatandaşlar, yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini yükletebiliyor.

Böylece vatandaşlar, kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak zorunda kalmıyor. Tek bir kartla hem kimlik hem de ehliyet bilgilerini kullanabiliyor.

Kimlik ve ehliyeti birleştirmek için...

Kimlik ve ehliyet birleşimi için gerekli belgeler şunlar:

* Yeni kimlik kartı

* Eski ehliyet (varsa)

* Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

* Randevu belgesi

Ehliyet ve kimlik birleşimi işlemi için randevu alınmanız gerekiyor. Randevu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya ALO 199 çağrı merkezinden alınıyor.

Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidip, öncelikle kimlik bilgilerinizi doğrulatmalısınız.

Ardından, eski ehliyet teslim alınarak yeni kimlik kartına ehliyet bilgileri yüklenir. İşlem tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine yeni kimlik kartı teslim edilir.

Kimlik ve ehliyet birleşimi ücretli mi?

Randevuyla yapılan kimlik ve ehliyet birleşimi işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'nden ücret alınmıyor.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecek.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME RANDEVU SAYFASI