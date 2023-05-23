Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 yaz transfer dönemi tarihi... Süper Lig’de sezonun bitimine kısa bir zaman kala takımlar yaz transfer sezonu için planlar yapmaya başladı. Peki 2023-2023 yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tarih…

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta sona erdi. Sezonun bitimine 3 hafta kala futbolseverler ligle alakalı araştırmalar yapmaya başladı. Ligde 36, 37 ve 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sezon sona erecek. Hangi takımın şampiyon olduğu belli olacak. Yaz transfer dönemi için plan yapmak isteyen takımların gözleri Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Sporseverler yakından takip ettiği yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 yaz transfer dönemi tarihi... 2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 yaz transfer sezonu için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 17 Haziran – 8 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yüzden Haziran ayı içerisinde yaz transfer döneminin başlaması bekleniyor.