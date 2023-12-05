Transfer tahtası yanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe’nin efsanesini kaptı Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusuna kancayı taktı. Görüşmelerin başladığı iddia edildi.

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Galatasaray, devre arası transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar, ligdeki şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda bulunurken, transfer gündemine flaş bir hamle ile girdi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu için adı geçen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Fenerbahçe’nin eski yıldızının önümüzdeki haftalarda sarı-kırmızılı formayı giymeye yakın olduğu iddia edildi.

Eljif Elmas adım adım Galatasaray'a...

A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray’ın, ocak ayında Napoli forması giyen Eljif Elmas’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Bu sezon Napoli’de fazla forma şansı bulamayan Elmas’ın, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Sarı-Kırmızılıların Eljif Elmas'ı 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı fakat Napoli'nin bu kiralamaya 2-3 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği ifade edildi.

Galatasaray cephesinde ise oyuncunun yalnızca maaşının ödenmesi yönünde bir strateji izlendiği ve transferin önümüzdeki haftalarda netleşmesinin beklendiği belirtildi.

Diğer yandan Galatasaray’ın, Napoli ile yapacağı kontrata satın alma opsiyonu ekletmek istediği de söylendi. Fakat Napoli’nin kabul etmesinin zor olduğu ifade edildi.

Eljif Elmaz, bu sezon Napoli’de çıktığı 14 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi. Sözleşmesi ise 2025 yılında sona erecek.