Transferde çalım atan atana! Fred Fenerbahçe’ye gelecek mi? İşte biyografisi ve oynadığı takımlar! Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ismi Galatasaray ile anılan Manchester United’ın yıldızı Fred için ısrarlara devam ediyor. Son görüşmelerin ardından transferin açıklanması bekleniyor. Öte yandan Brezilyalı yıldızın kim olduğu ve hangi takımlarda oynadığı merak konusu. İşte detaylar…

Transfer sezonunda adını sıkça duyuran Fenerbahçe, Fred bombasını patlatmak üzere! Ajax’ta forma giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic transferiyle taraftarları ayağı kaldıran sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Alınan bilgilere göre transferin hızlı ismi Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için 15 milyonluk bir teklifte bulundu. Fabrizio Romano, Brezilyalı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul’a geleceğini duyurdu. Çıkan haberlerin ardından futbol tutkunları arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki Fred kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar… Fred kimdir? 5 Mart 1993 yılında dünyaya gelen Fred, Manchester United ve Brezilya milli takımında orta saha oyuncusudur. Kariyerine Brezilya kulübü Internacional'da başlayan yıldız oyuncu, burada Campeonato Gaucho'yu iki kez kazandı. 2013’te ise Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı. 2018’de Manchester United’a transfer oldu ve burada geçtiğimiz sezon EFL Kupası kazandı. Ayrıca Brezilya'nın 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupaları ile 2021 Copa America final kadrolarında da yer aldı.