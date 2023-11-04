Trendyol Süper Lig 11. hafta! İstanbulspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan İstanbulspor - Pendikspor maçının detayları merak ediliyor. İşte maçın detayları..

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İstanbulspor ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler İstanbulspor - Pendikspor maçının başlayacağı saati ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde takımın başına Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor ilk galibiyetini yeni hocasıyla elde etti. İstanbulspor bu sezonki ilk galibiyetini Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde etti.

İstanbulspor bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan Pendikspor'da geçtiğimiz haftalarda takımın başına Portekizli teknik adam Ivo Vieira'yı getirdi. Pendikspor'da ligdeki ilk galibiyetini Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek elde etti.

Pendikspor bu sezon oynadığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Ligde birer galibiyeti bulan İstanbulspor ve Pendikspor'un karşı karşıya geleceği maç için geri sayım başladı.

Peki, İstanbulspor - Pendikspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

İstanbulspor - Pendikspor maçı ne zaman?

İstanbulspor - Pendikspor maçı 4 Kasım Cumartesi (bugün) günü saat 13:30'da oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.