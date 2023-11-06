Trendyol Süper Lig güncel puan durumu: Liderlik yarışında ortalık kızıştı Trendyol Süper Lig’de 11. Hafta karşılaşmaları bugün sona eriyor. Büyük takımların maçlarının ardından gözler güncel puan durumuna çevrildi. Sıralamada lider değişti. İşte 11. hafta sonrası Süper Lig puan durumu…

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, heyecan ve çekişme dolu müsabakalara sahne oldu.

En dikkat çeken karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Kadıköy mücadelesi oldu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi bozuldu.

Diğer bir önemli müsabaka ise Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaydı. Sarı Kırmızılılar, 2-1'lik skorla rakiplerini mağlup ederek 3 puan elde etti. Galatasaray'ın bu galibiyeti de puan tablosundaki yerini güçlendirdi.

Dün akşam oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında ise Beşiktaş, puan alamadı.

Peki Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? Lider kim? İşte Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig 11. hafta maç sonuçları

GALATASARAY 2 - 1 KASIMPAŞA

İSTANBULSPOR 2 - 4 PENDİKSPOR

SAMSUNSPOR 2 - 1 HATAYSPOR

FENERBAHÇE 2 - 3 TRABZONSPOR

ANTALYASPOR 3 - 2 BEŞİKTAŞ

Süper Lig puan durumu