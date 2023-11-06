Trendyol Süper Lig güncel puan durumu: Liderlik yarışında ortalık kızıştı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, heyecan ve çekişme dolu müsabakalara sahne oldu.
En dikkat çeken karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Kadıköy mücadelesi oldu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’a 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi bozuldu.
Diğer bir önemli müsabaka ise Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaydı. Sarı Kırmızılılar, 2-1'lik skorla rakiplerini mağlup ederek 3 puan elde etti. Galatasaray'ın bu galibiyeti de puan tablosundaki yerini güçlendirdi.
Dün akşam oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında ise Beşiktaş, puan alamadı.
Peki Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? Lider kim? İşte Süper Lig güncel puan durumu...
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
GALATASARAY 2 - 1 KASIMPAŞA
İSTANBULSPOR 2 - 4 PENDİKSPOR
SAMSUNSPOR 2 - 1 HATAYSPOR
FENERBAHÇE 2 - 3 TRABZONSPOR
ANTALYASPOR 3 - 2 BEŞİKTAŞ
Süper Lig puan durumu