TRT 1 canlı! Türkiye - Letonya maçı canlı izle! Türkiye - Letonya şifresiz izle!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk ediyor.
12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine yükselen millilerimiz grupta oynadığı 6 maçta 13 puan topladı.
Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan A Millilerimiz, Letonya'yı yenerek EURO 2024'e katılmaya hak kazanmak istiyor.
Futbolseverler Türkiye ve Letonya arasındaki maçı izlemek için televizyonları başına geçti.
Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT 1 canlı yayınını araştırmaya başladı.
Türkiye - Letonya maçı TRT 1'de
Türkiye ve Letonya arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek canlı olarak izleyebilirsiniz.