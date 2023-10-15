TRT 1 canlı! Türkiye - Letonya maçı canlı izle! Türkiye - Letonya şifresiz izle!
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk ediyor.

12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla grup liderliğine yükselen millilerimiz grupta oynadığı 6 maçta 13 puan topladı.

Vincenzo Montella yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan A Millilerimiz, Letonya'yı yenerek EURO 2024'e katılmaya hak kazanmak istiyor.

Futbolseverler Türkiye ve Letonya arasındaki maçı izlemek için televizyonları başına geçti.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT 1 canlı yayınını araştırmaya başladı.

TRT 1 İZLE! Türkiye - Letonya maçı canlı izle! Türkiye - Letonya şifresiz izle!

Türkiye - Letonya maçı TRT 1'de

Türkiye ve Letonya arasındaki mücadele TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ