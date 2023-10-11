TRT 1 efsane dizinin fişini çekti, hayranları yıkıldı! O tarihte final yapıyor TRT 1’in sevilerek izlenen dizisinden final kararı geldi. Dizinin hayranları, alınan bu karara sosyal medyada tepki gösteriyor. İşte final tarihi…

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TRT 1'in Temmuz ayında izleyici karşısına çıkan dizisi 'Hayatımın Neşesi', sıcak ve samimi hikayesiyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazandı.

Ancak Eylül ayının gelmesiyle birlikte sezon dizilerinin geri dönmesi, dizinin reytinglerindeki düşüşe neden oldu.

Son haftalarda reytinglerde yaşanan düşüş, dizinin devam etmesi için zorlu bir süreç yarattı.

Son verilere göre, izleyici sayısının hızla azalması, yapımcıları final kararı almaya zorladı.

Hayatımın Neşesi dizisinin final kararı, sosyal medyada büyük bir tepki ve üzüntüyle karşılandı.

Dizi, uzun zaman sonra ailelerin birlikte izleyebileceği samimi bir hikaye sunarak, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti.

Diziye duyulan büyük ilgi ve hayranlık, final haberinin ardından dizinin takipçilerini derinden üzdü. İşte final yapacağı tarih…

O tarihte final yapıyor!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Şahin Altuğ’un yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisi 18. bölümde sona erecek. Yani 7 Kasım tarihinde ekranlara veda edecek.