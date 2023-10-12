TRT 1 İZLE! Hırvatistan - Türkiye maçı şifresiz izle! Hırvatistan - Türkiye maçı canlı izle..

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor.
Hırvatistan ile liderlik mücadelesi veren millilerimiz grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı.
Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan A Millilerimiz, Hırvatistan'ı yenerek liderliği elde etmek istiyor.
Futbolseverler Hırvatistan ile Türkiye arasındaki maçı izlemek için televizyonları başına geçti.
Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT1 canlı yayınını araştırmaya başladı.
Hırvatistan - Türkiye maçı TRT 1'de
Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
Grubumuzda bugün oynanan diğer maçta ise Letonya evinde ağırladığı Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.