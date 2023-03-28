TRT 1 İZLE! Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı canlı izle

A Milli Futbol takımımız Euro 2024 Elemeleri D grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
Milli takımımız gruptaki ilk maçta Ermanistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmayı başardı.
D grubunda ilk maçların ardından lider konumda bulunan millilerimiz Hırvatistan engelinide aşarak yoluna devam etmek istiyor.
Rakibimiz Hırvatistan gruptaki ilk maçında sahasında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Futbolseverler Türkiye - Hırvatistan arasındaki maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart Salı (bugün) günü saat 21.45'te oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.