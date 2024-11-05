TRT Spor futbola doyuracak! Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz

UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı TRT ekranlarında yaşanacak.

TRT Spor kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT Spor'un 5 Kasım 2024 Salı günü yayınlayacağı maçların programı...

5 Kasım Salı

20:45 PSV Eindhoven - Girona (TRT Spor)

23:00 Celtic - Leipzig (TRT Spor)