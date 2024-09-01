Tükenmeden kapın! A101’e Adidas Superstar ayakkabı geliyor; hem de 3000 lira daha ucuz… Türkiye’nin uygun fiyatlı market zinciri A101, 5 Eylül tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Bu hafta Adidas’ın sevilen modeli Superstar 1.999 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak. İşte A101 5 Eylül indirim kataloğu…

Haber Merkezi

A101, yeni kataloğunda bu hafta tam anlamıyla alışveriş severlerin yüzünü güldürecek ürünler sunuyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinde bu hafta, ayarlanabilir laptop sehpasından toz torbasız süpürgeye, bluetooth hoparlörden çamaşır makinesine kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor.

Ayrıca, dikiş makinesi, saç kurutma makinesi, katlanabilir bisiklet ve kamp sandalyesi gibi kullanışlı eşyalar da var.

Bu hafta en ok dikkat çeken ürünlerden biri de Adidas Superstar ayakkabı oldu. 1.999 TL fiyatıyla yok satacak.

İşte A101 5 Eylül indirim kataloğu…