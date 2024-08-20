Tükenmez kalemi silmenin yöntemleri bakın neymiş... Tükenmez kalemin oluşturduğu lekeyi silmek için birçok farklı yöntem vardır. İşte bu yöntemlerden bazıları...

Editör: Salih Demirgan

Tükenmez kalem, mürekkebi sürekli akış sağlayan ve silinmesi zor olan bir kalem türüdür.

Çoğu tükenmez kalem, basınca duyarlı bir bilye ile çalışan ve kalemin mürekkep haznesinden mürekkebi kağıda aktaran bir mekanizmaya sahiptir.

Bu kalemlerin mürekkebi genellikle yağ bazlıdır, bu da kurumasını ve akmasını engeller, ancak aynı zamanda silinmesini zorlaştırır.

Tükenmez kalemler, günlük kullanımda yaygın olarak tercih edilirler çünkü uzun ömürlüdürler ve mürekkepleri kolay kolay bitmez.

Tükenmez kalemle yazılmış yazıları silmek zor olabilir, ancak birkaç yöntem denenebilir.

Aşağıda paylaştığımız yöntemlerin etkili olup olmaması, kullanılan kalemin türüne, mürekkep yoğunluğuna ve kağıdın cinsine bağlı olarak değişebilir.

İşte o yöntemler...

Alkol veya aseton kullanmak

İzopropil alkol veya aseton içeren bir pamukla hafifçe yazının üzerinden geçmek, mürekkebin silinmesine yardımcı olabilir. Bu yöntem, yazının tamamını silmeyebilir, ancak hafifletebilir.

Limon suyu

Limon suyu, mürekkebi hafifletebilir. Bir pamuk veya kulak çubuğunu limon suyuna batırarak yazının üzerine uygulayabilirsiniz.

Silici kalemler

Tükenmez kalem mürekkebini silmek için özel olarak üretilmiş silici kalemler bulunmaktadır. Bu kalemler genellikle iki uca sahiptir: biri yazma, diğeri silme için.

Zımpara kağıdı

Çok hafif bir şekilde zımpara kağıdı kullanarak kağıdın üst katmanını kazıyarak mürekkebi çıkarmaya çalışabilirsiniz. Bu yöntem dikkatli kullanılmalıdır, aksi halde kağıdı yırtabilirsiniz.