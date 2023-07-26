Tükenmiş hissedenler dikkat! Eksikliğinde vücut çöküyor! Sağlığın domino taşı... Vücudun işlevine devam edebilmesi için gereken yakıtlardan biri de magnezyumdur. Magnezyum eksikliği, beraberinde birçok hastalığı getirebilir.

Magnezyum (Mg), insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir.

Magnezyumun önemli olmasının temel nedeni; vücudumuzda bulunan 300’den fazla enzimin çalışması için kilit bir role sahip olmasındandır.

Vücut, bu önemli elementi, kendi başına üretemediği için dışarıdan besinler yoluyla alması gerekir.

Aynı zamanda, magnezyum eksiliği adeta bir domino taşı gibi hastalıkların peş peşe gelmesine neden olur.

Eksiklik belirtileri

Tükenmişlik, güçsüzlük, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, vücutta uyuşmalar ve kramplar magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında gösteriliyor.

Psikolojiyi etkiliyor

Magnezyum protein sentezi, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesi, kemik metabolizması, merkezi sinir sistemi fonksiyonları dâhil olmak üzere vücudun birçok işlevi için gerekli olan 300'den fazla farklı enzimi aktive ediyor.

Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas krampları hatta depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor.

Mutlaka tüketin

Baklagiller, mercimek, barbunya, nohut, soya fasulyesi, bezelye önemli miktarda magnezyum içerir.

Keten ve chia tohumları, magnezyum bakımından zengindir.

Potasyum bakımından zengin olan muz, bol miktarda magnezyumda içerir.