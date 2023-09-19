Tüm anlamlar boşa çıktı! Avuç içi çizgilerinin asıl amacı bakın neymiş... Avuçlarımızın içindeki çizgilerin kadersel anlamlar taşımasının ötesindeki amacını biliyor muydunuz..

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Avuç içi çizgilerinin bir anlamı var mı, neye işaret ediyor, kader çizgisi hangisi...

Bu tarz sorular, eline bakan herkesin en az bir kez aklından geçmiştir.

Avuçtaki birkaç çizgiye kimisi kadersel anlamlar yükler, kimi ise yaşam süresini hesaplar.

Ana hatları hemen hemen herkeste aynı olan bu çizgiler, batıl inançlara meyledenler için hayatın sırlarını saklıyor.

Bakıldığında fizyolojik olarak hiçbir amaca hizmet etmiyormuş gibi görünen bu çizgilerin neden var olduğunu merak öğrenmek ister misiniz...

İşte yanıtı haberimizde!

Hayati bir amacı var

Avuç içlerindeki çizgiler fleksiyon kırışıklıkları olarak adlandırılır. Bu kırışıklıklar gebeliğin 12. haftasında, yani bebek ana rahmindeyken oluşur. Hepimiz ellerimizde çizgilerle doğarız.

Eğer avuç içinde bu çizgiler olmasaydı; ellerimizin katlanması, uzaması, büzülmesi, açılıp kapanması mümkün olmazdı.

Avuç içi çizgilerimiz de avuç içi derisini sıkmaya ve germeye yardımcı olur.