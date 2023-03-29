Tüm annelere veriliyor! Başvurana anında devlet desteği...Ödemeler PTT'den! Çocuk yardımından faydalanmak isteyen anneler, e-Devlet aracılığıyla başvuruda bulunarak çocuk sayısına göre ödeme alıyor.

Anne olmak, manevi olduğu kadar maddi olarak da zorlu bir süreçtir. Doğumun akabinde birçok acil durum ve nakit ihtiyacı ortaya çıkar.

Çocuk sahibi ailelere devlet yardımları devam ediyor.

Tüm anneler, devletin "çocuk parası" yardımından faydalanabiliyor.

Çocuk sayısına göre ödenen yardım parası, PTT aracılığıyla veriliyor.

2015 yılından itibaren doğum yapan tüm annelerin çocuk parası ödenmeye başladı.

Başvuruları T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden yapılabiliyor.

Annelere nakit ödeniyor

Çocuk yardımı kapsamında; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır.

Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.