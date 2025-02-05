Tüm emekliler için geçerli; PTT %20 indirimi duyurdu

Haber Merkezi
PTT, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında, emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından yararlanabilecek.
Emekliler için büyük kolaylık sağlayan bu avantajdan yararlanmak için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli.
İşte kampanyanın detayları:
KAMPANYA DETAYLARI
· Emekliler, kargo ve kurye gönderilerinde %20 indirim kazanacak.
· Aynı T.C. Kimlik Numarası ile ayda en fazla 5 kez indirimli işlem yapılabilecek.
· Kampanya, yalnızca yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacak.
· Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri indirim kapsamına dahil değil.