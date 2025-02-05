Tüm emekliler için geçerli; PTT %20 indirimi duyurdu

Haber Merkezi

PTT, emekli vatandaşlara özel bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında, emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde %20 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Emekliler için büyük kolaylık sağlayan bu avantajdan yararlanmak için en yakın PTT şubesine gitmek yeterli.

İşte kampanyanın detayları:

KAMPANYA DETAYLARI

· Emekliler, kargo ve kurye gönderilerinde %20 indirim kazanacak.

· Aynı T.C. Kimlik Numarası ile ayda en fazla 5 kez indirimli işlem yapılabilecek.

· Kampanya, yalnızca yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacak.

· Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri indirim kapsamına dahil değil.