Tüpraş temettü yattı mı, ne zaman ödenecek? TUPRS temettü tarihi 2023 Tüpraş hissesi bulunanlar, temettü olarak bilinen kar payı ödemesi alacak. Bu kapsamda yatırımcılar ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, TUPRS temettü yattı mı? Ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte tarihi...

ensonhaber.com Borsacıların yakından takip ettiği bir kavram olan temettü, Tüpraş ile gündeme geldi. Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Tüpraş, kar payı ödeyeceği açıklamasından sonra Tüpraş temettünün kimler alacağı ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Tüpraş temettü ödemesi ne kadar, ne zaman yatacak araştırılıyor. Peki 2023 Tüpraş temettü yattı mı? İşte ödeme tarihleri... Tüpraş temettü yattı mı? Tüpraş, 28 Eylül 2023 tarihine kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunan yatırımcılara ödeme yapacak. Temettü dağıtımı 3 Ekim 2023 Salı günü saat 14-15 itibarıyla başlayacak. Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak. Tüpraş temettü ne kadar 2023? Bu yıl ikinci kez temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarlarına şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek.