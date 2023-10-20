Türk kahvesine bir kaşık ekleyin, sonucuna inanamayacaksınız.. Türk kahvesinin içerisine birer kaşık eklerseniz metabolizmanızı hızlandırarak kolaylıkla kilo verebilirsiniz. İşte o mucize ipucu..

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Ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alan Türk kahvesinin içerisine ekleyeceğiniz 2 şey kilo vermenize yardımcı oluyor.

Türk kahvesine ekleyeceğiniz ürünler yağ yakımının hızlanmasını sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştıracak.

Uzmanlar kalp krizi riskini azaltan Türk kahvesinin sağlığa olan faydalarını sık sık dile getiriyor. Bu nedenle Türk kahvesi en çok tükettiğimiz içecekler arasında bulunuyor.

Türk kahvesine ekleyeceğiniz birkaç ipucu ile yağ yakımınızı hızlandırarak kilo verebilirsiniz.

İşte kilo vermenize yardımcı olacak Türk kahvesi tarifi..

Türk kahvesine ekleyin

Bilindiği üzere tarçın, tok tutma ve kan şekerini düzenleme özelliğine sahiptir. Türk kahvenize 1 kaşık tarçın ekleyin.

Daha sonra bu kahvenin içerisine ister hindistan cevizi yağı isterseniz hindistan cevizi tozunu bir kaşık olacak şekilde ekleyin.

Tarçınlı ve hindistan cevizli Türk kahvesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.