Türk malı temizlik ürünleri hangileri? İşte yerli markalar

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği vahşi saldırıların ardı arkası kesilmiyor.
Bu caniliği ise birçok dünya markası destekliyor.
İsrail'e açık açık destek verdiğini belirten markalar şu şekilde:
Burger King, Starbucks, McDonald's, HP, Coca Cola, Subway, Nestle, Hyundai, Puma, Carrefour, Nike, Lipton, Loreal...
Vatandaşlar ise kınamak adına İsrail'e ait ve siyonizmi destekleyen markalara yönelik boykot ilan ediyor.
Özellikle İsrail menşeli ürünler tercih edilmemeye çalışılıyor.
İsrail'in zulmüne katkı sağlamamak adına Türk malı ürünler tercih ediliyor.
Bu kapsamda Türk mali temizlik ürünleri merak konusu oldu. Hangi temizlik markaları Türk, hangileri yerli soruları araştırılıyor.
İşte Türk malı temizlik markaları listesi:
Naturalive
Spumy
Maranki
Faber
Bioxin
Et Matik
Komili
ABC
Tek
Alfa
Duru
Dalin
Otacı
Ersağ
Biobelinda
Hayat
Evyap
İdil
Aromel
Papia
Duru
Pearly
Emotion
Familia
Arko
Babysmile
Privacy
Teno
Evy Baby
Celebre
First Klass
Molfix
Evy Lady
Babyısh
Bellissima
Molped
Gibbs
Saten
Bingo
Fax
Match
Test
Activex
Sür Kov
Sanino
Islak mendil ve havlu
Promess
Bebem
Miray
Joly
Rozi
Gülsuyu
Hayat ıslak mendil
Tex
Mintax
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