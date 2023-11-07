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Türk malı temizlik ürünleri hangileri? İşte yerli markalar

Türk malı temizlik ürünleri hangileri? İşte yerli markalar İsrail ürünlerini almayarak boykot eden vatandaşlar, yerli marka ürünlere yöneldi. Bu kapsamda hangi temizlik malzemelerinin Türk malı olduğu araştırılıyor. İşte yerli ve milli temizlik ürünleri tam liste...