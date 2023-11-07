Türk malı temizlik ürünleri hangileri? İşte yerli markalar
ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği vahşi saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Bu caniliği ise birçok dünya markası destekliyor.

İsrail'e açık açık destek verdiğini belirten markalar şu şekilde:

Burger King, Starbucks, McDonald's, HP, Coca Cola, Subway, Nestle, Hyundai, Puma, Carrefour, Nike, Lipton, Loreal...

Vatandaşlar ise kınamak adına İsrail'e ait ve siyonizmi destekleyen markalara yönelik boykot ilan ediyor.

Özellikle İsrail menşeli ürünler tercih edilmemeye çalışılıyor.

İsrail'in zulmüne katkı sağlamamak adına Türk malı ürünler tercih ediliyor.

Bu kapsamda Türk mali temizlik ürünleri merak konusu oldu. Hangi temizlik markaları Türk, hangileri yerli soruları araştırılıyor.

İşte Türk malı temizlik markaları listesi:

Naturalive

Spumy

Maranki

Faber

Bioxin

Et Matik

Komili

ABC

Tek

Alfa

Duru

Dalin

Otacı

Ersağ

Biobelinda

Hayat

Evyap

İdil

Aromel

Papia

Duru

Pearly

Emotion

Familia

Arko

Babysmile

Privacy

Teno

Evy Baby

Celebre

First Klass

Molfix

Evy Lady

Babyısh

Bellissima

Molped

Gibbs

Saten

Bingo

Fax

Match

Test

Activex

Sür Kov

Sanino

Islak mendil ve havlu

Promess

Bebem

Miray

Joly

Rozi

Gülsuyu

Hayat ıslak mendil

Tex

Mintax