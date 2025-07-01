Türk sanayi devi Polisan satıldı! İşte, yeni sahibi...

Kocaeli'nin en köklü sanayi kuruluşlarından, Dilovası'nda fabrika ve limanı bulunan Polisan Holding'in çoğunluk hissesinin satışı gerçekleşti.

Türkiye’nin önemli şirketlerinden olan Polisan Holding’in sahibi olan Bitlis Ailesi yüzde 772’lik çoğunluk hisselerini, Samsunspor’un Başkanı olarak tanınan iş insanı Yüksek Yıldırım’ın kurucusu olduğu Hollanda merkezli Corex Holding B.V’ye satıldı.

Polisan Holding'in çoğunluk paylarının satışı hakkında hisse devir sözleşmesi imzalandı.

KAP’A BİLDİRİDİ!

Hedef sektörleri arasında yer almamasına karşın Yıldırım'ın Türkiye'nin en önemli kimya ve boya üreticilerinden Polisan Holding'i satın alması sektörde 'sürpriz' olarak değerlendirildi.

Polisan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satış işlemine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimize, Polisan Holding A.Ş.'nin Bitlis Ailesi üyeleri olan hissedarlarının ("Satıcılar"), Corex Holding BV'nin bağlı ortaklığı olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ("Alıcı") ile Şirket sermayesinin %77,7268'ini temsil eden hisselerin devri ("İşlem") konusunda bir anlaşmaya vardıkları bildirilmiştir. Bu kapsamda, Satıcılar ile Alıcı arasında 27 Haziran 2025 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

29 Mart 2025 tarihli önemli durum açıklamamızın temelini oluşturan 28 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "Hissedarlara Hisse Devri Modeli ile Kısmi Bölünme" başvurusu kapsamında, Duyuru Metni SPK tarafından onaylandıktan sonra, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nun hissedarların onayına sunulması için genel kurul toplanacaktır. Onay ve tescilin ardından kısmi bölünme tamamlanacak ve yeni kurulan şirket tarafından ihraç edilen yeni hisseler hissedarlarımıza dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulumuzun 18 Haziran 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin tamamına sahip olduğu Yunanistan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas SSA'nın hisselerinin tamamı üçüncü kişilere satılacaktır. Yıllık raporlarımızda “Faaliyette Olmayan Gayrimenkuller” başlığı altında yer alan İstanbul Pendik, İstanbul Kağıthane, Kocaeli-Gebze Çiftlik ve Aydın Karacasu’daki gayrimenkuller, Satıcılar tarafından SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılacak değerleme çalışması sonucunda belirlenecek değerlerden düşük olmayan bedellerle satın alınacaktır.

İşlem, yukarıda belirtilen adımların tamamlanması, Rekabet Kurumu'ndan onay alınması da dahil olmak üzere tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi ve tüm ön koşulların sağlanması üzerine tamamlanacaktır. Hisse devri sonrasında Şirket'in bağlı ortaklıkları yalnızca Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. A.Ş. ve Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.'deki tam sahipli hisselerinden oluşacaktır.”