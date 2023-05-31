Türk Telekom - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi çeyrek final turunun rövanş maçında lider Türk Telekom, Galatasaray Nef'i ağırlayacak. İlk maçta galip gelen sarı-kırmızılılar deplasmandan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Basketbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final rövanş maçında Türk Telekom, Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final turunun ilk maçında Galatasaray Nef, kendi evinde Türk Telekom'u 86-71'lik skorla mağlup etmişti. Normal sezonu üstünlükle bitiren Türk Telekom karşısında ezici bir üstünlük sergileyen Galatasaray Nef, deplasmanda da galibiyet elde etmek istiyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Maçın detayları merak konusu oldu. Peki Türk Telekom - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman? Ankara Spor Salonu’nda oynanacak olan Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı 1 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 18:00’da başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.