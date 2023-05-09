Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın ertelenen Türk Telekom - Galatasaray Nef maçının detayları belli oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde lider konumda olan Türk Telekom'a konuk olacak. Zorlu karşılaşmanın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 27. haftanın ertelenen maçında Türk Telekom, Glatasaray Nef’i ağırlayacak. Sezonun ilk yarısında Galatasaray Nef, kendi sahasında uzatmalara giderek Türk Telekom’u 1006-100 skorla mağlup etmişti. Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon çıktığı 27 maçta 23 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 12 galibiyet ve 15 mağlubiyet alan Galatasaray Nef ise 12. sırada yer alıyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman? Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 18:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.