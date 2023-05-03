Türkçülük Günü mesajları 2023! 3 Mayıs Türkçülük günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Tarihte "Türkçülük Günü" olarak anılan 3 Mayıs'ta neler oldu, nasıl ortaya çıktı sorusu meraklıları tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda bu güne dair kutlama mesajları da sorgulanıyor. Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman kabul edildi? İşte hikayesi ve mesajlar...

Türkçülük Günü, her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanmaya devam ederken binlerce vatandaş bugünün tarihte nasıl ortaya çıktığını merak ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefelerinden birini oluşturan Türkçülük bugün de kutlanacak.

Türk siyaseti açısından önemli bazı olayların yaşandığı "Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı" sorusuna yanıt aranırken sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmak isteyenler de 3 Mayıs Türkçülük Günü ile ilgili güzel mesajları ve sözleri araştırıyor.

Peki, 3 Mayıs Türkçülük Günü anlamı nedir, nasıl ortaya çıktı? 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri...

Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?

Türkçülük kavramı, ilk duyulmaya başladığı anda siyasette korku yaratmıştır. Bu nedenle Türk siyasetinde önde gelen 23 isim Türkçülük-Turancılık suçlamasıyla yargılanmıştır.

Türkçülük-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra Türkçüler, "Ankara Nümayişi"ni düzenlemiştir.

Dava nedeniyle Tophane'deki Askerî Cezaevinde tutuklu bulunan Türkçülüğün önemli temsilcileri Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 kişilik grup, 3 Mayıs'ın ilk yıldönümü 1945 senesinde toplanmıştır.

Sonraki yıllarda yapılan toplanmalar "Türkçülük Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları 2023

Türk Devleti'nin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milleti'nin teminatı ve istikbali gençliktir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun

Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir (M. Kemal Atatürk)

Her Türkçü, bulunduğu yerin görevini inançla yaparsa, Türkçülük ülküsü sağlamlaşır. Türklük güçlenir. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur. 3 Mayıs Türkçülük gününüz kutlu olsun.

Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki: Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir.

3 Mayıs Türk milliyetçilerinin ,Türk milletinin varlık davasında çektikleri ıstırabın, elemin, gözyaşının ifadesidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Cesaretlilik, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşmaz.