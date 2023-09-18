Türkevi binası nerede? Türkevi'nin tarihçesi nedir? Türkevi'nin mimari özellikleri neler? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkevi'nde önemli isimlerle bir araya gelmesinin ardından Türkevi hakkında aramalar hız kazandı. İşte Türkevi hakkında merak edilenler..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Türkevi'nde önemli isimlerle bir araya geliyor.

2 yıl önce hizmete giren New York’taki Türkevi, açıldığı günden beri adeta diplomasinin kalbi oldu.

Birleşmiş Milletler binasının hemen yanı başında bulunan Türkevi hakkında aramalarda hız kazandı.

Türkevi'nin nerede bulunduğu ve mimari özellikleri arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Türkevi'nin tarihçesini ve merak edilenlerini sizler için derledik. İşte Türkevi'nin tarihçesi..

Türkevi'nin tarihçesi

1958 yılında IBM şirketi için yapılan 12 katlı bina 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimiyle 3 milyon dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın alınmıştır.

Türkevi ismi verilen binada Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve bağlı ataşelikler, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, T.C. Merkez Bankası New York Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği ofisleri faaliyet göstermektedir.

1977 yılında sayın alınan binanın ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalması üzerine, yıkılarak yerine yenisinin yapılmasına karar verildi.

Eylül 2006'da Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Abdullah Gül ile TOBB Başkan Yardımcısı Zafer Çağlayan arasında bir protokol imzalandı.

600 m2 taban alanına sahip binanın 5,5 milyon dolara yeni alınan yanındaki bina ile birleştirilerek 1.100 m2 oturum alanına çıkarılmasına karar verildi.

Binanın yıkımına 2011 yılında başlanması planlandı ancak bina 2013 yılında boşaltılabildi ve 2017'de yıkıldı.

Türkevi adı verilen binanın temeli 18 Eylül 2017'de atıldı. İnşaatı 2021 yılında tamamlanan binanın resmi açılışı ise 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkevi binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Türkevi'nin mimari özellikleri

Türkevi, 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindedir. Zemin alanı 1.100 m2 olan binanın kat alanı 20.200 m2'dir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan Türkevi binası lale şeklinde inşa edilmiştir.