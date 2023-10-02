A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.
Japonya'da devam eden 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde şimdiye kadar 2 maça çıkan Filenin Efeleri 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederken ikinci maçta Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli takımımız B grubundaki 3. maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Olimpiyatlara katılmak için mücadele eden Filenin Efeleri bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor.
Peki, Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçın detayları..
Türkiye - ABD maçı ne zaman?
Türkiye - ABD voleybol maçı 3 Ekim Salı (yarın) günü saat 10:00'da başlayacak. Tokyo’daki Yoyogi Ulusal Salonu’nda oynanacak karşılama TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Filenin Efeleri'nin 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B grubu maç programı şu şekilde..