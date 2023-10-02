Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız gruptaki 3. maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Japonya'da devam eden 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde şimdiye kadar 2 maça çıkan Filenin Efeleri 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacak. Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederken ikinci maçta Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. A Milli takımımız B grubundaki 3. maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Olimpiyatlara katılmak için mücadele eden Filenin Efeleri bu maçı kazanarak moral depolamak istiyor. Peki, Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçın detayları.. Türkiye - ABD maçı ne zaman? Türkiye - ABD voleybol maçı 3 Ekim Salı (yarın) günü saat 10:00'da başlayacak. Tokyo’daki Yoyogi Ulusal Salonu’nda oynanacak karşılama TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Filenin Efeleri'nin 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B grubu maç programı şu şekilde..