Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile eşleşmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin Arlington kentinde oynanacak yarı final karşılaşmasının detayları voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Türkiye - ABD maçı ne zaman?
Türkiye-ABD voleybol maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 03.30’da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.