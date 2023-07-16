Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - ABD Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile eşleşmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. ABD'nin Arlington kentinde oynanacak yarı final karşılaşmasının detayları voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Türkiye - ABD maçı ne zaman? Türkiye-ABD voleybol maçı 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 03.30’da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.