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Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - Almanya maçının detayları belli oldu. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası beşinci maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın bir numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nıda kazanmak istiyor. 15 Ağustos tarihinde başlayan ve 3 Eylül 2023'te oynanacak final maçı ile sona erecek şampiyonaya Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapıyor. A Milli takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları gruptaki beşinci ve son maçında Almanya ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye - Almanya maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Türkiye - Almanya maçı ne zaman? Türkiye - Almanya maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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