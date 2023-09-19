Türkiye - Arjantin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE Bu yıl hem Millet Ligi’nde hem de Avrupa Şampiyonası’nda kupa kaldıran Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için mücadele ediyor. Milli Takım grubun 4. maçında Arjantin’le kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları…

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Türk sporunun gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 yılında kazandığı şampiyonluklarla Türk spor tarihine altın harflerle yazıldıktan sonra, şimdi de gözünü 2024 Yaz Olimpiyatları'na çevirdi.

Paris'in ev sahipliği yapacağı bu büyük organizasyona katılmak için ter döken Filenin Sultanları, grup aşamasındaki ilk üç maçını da galibiyetle tamamlayarak zirveye ortak oldu.

Şimdi ise sıradaki rakip, Arjantin.

A Milli Kadın Voleybol Takımı bu maçı da galibiyetle tamamlamak istiyor. Arjantin ise kendi grubunda güçlü bir rakip olarak kabul ediliyor.

Bu heyecan verici karşılaşma, Türk voleybolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Diğer yandan maçın detayları araştırılmaya başladı.

Peki, Türkiye - Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Türkiye - Arjantin maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu’ndaki Türkiye - Arjantin maçı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 07:00’da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE