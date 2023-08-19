Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ensonhaber.com

Kadın Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında İsveç'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Dünyanın bir numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nıda kazanmak istiyor.

15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak maçlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye - Azerbaycan maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.

Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - İsveç maçı ne zaman?

Türkiye - Azerbaycan maçı 20 Ağustos 2023 Pazar günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.