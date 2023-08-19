Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - Azerbaycan maçının detayları belli oldu. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında İsveç'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Dünyanın bir numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nıda kazanmak istiyor. 15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak maçlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye - Azerbaycan maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları. Türkiye - İsveç maçı ne zaman? Türkiye - Azerbaycan maçı 20 Ağustos 2023 Pazar günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.