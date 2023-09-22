Türkiye - Brezilya maçı canlı izle! Setlerde 2-0 öndeyiz!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşılaşıyor.
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde şimdiye kadar oynadığı 4 maçıda kazandı.
Millilerimiz Porto Riko ve Bulgaristan’ı 3-0, Peru ve Arjantin’i de 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden olimpiyat elemeleri 5. maçında Brezilya karşısında galibiyet arıyor.
Türkiye saati ile saat 10:00'da başlayan maçta Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.
Kıyasıya bir mücadelenin olduğu ikinci seti A Milli takımımız 29-27 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.
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