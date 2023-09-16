Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarih yazan Filenin Sultanları gözünü 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi.
Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Millilerimiz bu galibiyetle üst üste 16. galibiyetini elde etti.
Filenin Sultanları B grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.
İşte Türkiye - Bulgaristan maçının bilgileri..
Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman?
Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları maç programı
17 Eylül
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül
10.00 Türkiye-Belçika