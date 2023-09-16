Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, Japonya'da gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com

FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarih yazan Filenin Sultanları gözünü 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi.

Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Millilerimiz bu galibiyetle üst üste 16. galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları B grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.

İşte Türkiye - Bulgaristan maçının bilgileri..

Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman?

Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Filenin Sultanları maç programı

17 Eylül

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül

10.00 Türkiye-Belçika