TÜRKİYE - ÇİN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Çin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile kozlarını paylaşacak. İşte Türkiye - Çin maçının detayları..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya'yı elemişti.

Filenin sultanları İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde ise ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelen filenin sultanları ABD'yi 3-1 mağlup ederek finalde Çin'in rakibi oldu.

ABD'nin Arlington kentinde oynanacak final karşılaşmasının detayları voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Türkiye - Çin maçı ne zaman?

Türkiye - Çin voleybol maçı 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 01.30’da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE - ÇİN CANLI İZLE