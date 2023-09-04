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Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri D grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek. İşte kritik maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek. D grubunda lider olan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Futbolseverler grubun 5. maçında oynanacak olan Ermenistan maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye - Ermenistan mücadelesi 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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