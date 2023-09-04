Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Milli Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alan A Milli Takımımız gruptaki 5. maçında Ermenistan'ı konuk edecek.

D grubunda lider olan A Milli Takımımız oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

Millilerimiz Ermenistan ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanmayı başardı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Futbolseverler grubun 5. maçında oynanacak olan Ermenistan maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman?

Türkiye - Ermenistan mücadelesi 8 Eylül 2023 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.