Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maç CANLI İZLE A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Milli maç için geri sayım başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Türkiye - Ermenistan maçının saati, kanalı ve muhtemel 11’i…

ensonhaber.com EURO 2024 Elemeleri’nde grup maçları devam ediyor. 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılmaya hak kazanacak. A Mili Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında Ermenistan’ı mağlup etmişti. Grupta çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanan milli takım, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Gruplarda 9 puana ulaşan Türkiye ilk sırada. Rakibimiz Ermenistan ise 2. sırada yer alıyor. Milli takım, liderliğini sürdürmek için mücadele edecek. Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala arama motorlarında “Türkiye – Ermenistan maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar… Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Ermenistan EURO 2024 D grubu maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz Ermenistan: Cancarevic, Dashyan, Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan, Tiknizyan, Bichakhchyan, Spertsyan, Iwu, Zelarayan, Ranos

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