Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? Milli maç CANLI İZLE

EURO 2024 Elemeleri’nde grup maçları devam ediyor. 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar EURO 2024’e katılmaya hak kazanacak.
A Mili Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak.
Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında Ermenistan’ı mağlup etmişti. Grupta çıktığı 4 maçın 3’ünü kazanan milli takım, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Gruplarda 9 puana ulaşan Türkiye ilk sırada. Rakibimiz Ermenistan ise 2. sırada yer alıyor. Milli takım, liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.
Kritik karşılaşmaya kısa bir süre kala arama motorlarında “Türkiye – Ermenistan maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…
Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda?
Türkiye-Ermenistan EURO 2024 D grubu maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Ermenistan: Cancarevic, Dashyan, Harutyunyan, Haroyan, Mkrtchyan, Tiknizyan, Bichakhchyan, Spertsyan, Iwu, Zelarayan, Ranos