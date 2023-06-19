Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - Galler maçı şifresiz canlı izle!

EURO 2024 Elemeleri’nde grup maçları devam ediyor. D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı’mız 4. maçına çıkacak.
Grup liderliğini sürdürmek isteyen Ay-yıldızlılar gruptaki dördüncü maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki son maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Takım, Letonya’yı son saniyelerde 3-2 mağlup etti.
Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu aldığı 6 puan ve maç fazlalığıyla Milli Takım lider konumda. Samsun’da oynanacak olan kritik karşılaşmada Türkiye, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
Karşılaşma öncesi kritik maç için detaylar araştırılmaya başladı. Peki Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye – Galler maçı şifresiz canlı izle!
Türkiye - Galler maçı ne zaman?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye – Galler maçı bu akşam saat 21:45’te başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Barış Alper
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson