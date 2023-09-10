Türkiye Haritası 81 il isim listesi! İşte içinde Ş, V, G, H harflerinin olduğu şehirler…

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar yaşandı.
Geçtiğimiz hafta performansıyla ekranlara damga vuran Rabia Birsen Güvercin, milyonluk soruyu açtırdı.
Milyonluk soruyu yanıtlayarak büyük ödülün sahibi olan Rabia Birsen Güvercin, Türkiye’nin takdirini topladı.
Yarışma programının ardından 1 milyonluk sorunun cevabı gündem oldu.
Yarışmacı son aşamada “Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?” sorusuyla karşılaştı.
"Ş, V, G ve H" şıklarının arasından "V" cevabını veren yarışmacı 1 milyon TL kazandı. Bununla birlikte Türkiye Haritası 81 il isimleri merak konusu oldu. İşte 81 ilin listesi...
81 İL LİSTESİ
Adana 01
Adıyaman 02
Afyon 03
Ağrı 04
Amasya 05
Ankara 06
Antalya 07
Artvin 08
Aydın 09
Balıkesir 10
Bilecik 11
Bingöl 12
Bitlis 13
Bolu 14
Burdur 15
Bursa 16
Çanakkale 17
Çankırı 18
Çorum 19
Denizli 20
Diyarbakır 21
Edirne 22
Elazığ 23
Erzincan 24
Erzurum 25
Eskişehir 26
Gaziantep 27
Giresun 28
Gümüşhane 29
Hakkari 30
Hatay 31
Isparta 32
İçel 33
İstanbul 34
İzmir 35
Kars 36
Kastamonu 37
Kayseri 38
Kırklareli 39
Kırşehir 40
Kocaeli 41
Konya 42
Kütahya 43
Malatya 44
Manisa 45
Kahramanmaraş 46
Mardin 47
Muğla 48
Muş 49
Nevşehir 50
Niğde 51
Ordu 52
Rize 53
Sakarya 54
Samsun 55
Siirt 56
Sinop 57
Sivas 58
Tekirdağ 59
Tokat 60
Trabzon 61
Tunceli 62
Şanlıurfa 63
Uşak 64
Van 65
Yozgat 66
Zonguldak 67
Aksaray 68
Bayburt 69
Karaman 70
Kırıkkale 71
Batman 72
Şırnak 73
Bartın 74
Ardahan 75
Iğdır 76
Yalova 77
Karabük 78
Kilis 79
Osmaniye 80
Düzce 81