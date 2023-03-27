Türkiye – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Euro 2024 elemeleri!

Euro 2024 elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. D grubunda yer alan A Milli Takımımız, ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan deplasmanından 3-0’lık skorla galip gelen Türkiye, bu maçta da 3 puan elde etmek istiyor.

Konuk ekip Hırvatistan ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Türkiye – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı günü (yarın) saat 21:45’te başlayacak. Maç, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.