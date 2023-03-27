Türkiye – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Euro 2024 elemeleri! Euro 2024 elemelerinde Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu. Peki Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Euro 2024 elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan deplasmanından 3-0’lık skorla galip gelen Türkiye, bu maçta da 3 puan elde etmek istiyor. Konuk ekip Hırvatistan ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki Türkiye – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı günü (yarın) saat 21:45’te başlayacak. Maç, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.