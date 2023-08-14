Türkiye - İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak olan Türkiye - İsveç maçının detayları belli oldu. İşte maçın bilgileri..

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek dünya şampiyonu olmuştu. Dünyanın bir numarasına yerleşen Filenin Sultanları gözünü CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na çevirdi. 15 Ağustos ile 3 Eylül 2023 tarihleri arasında Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki maçlarını Almanya'nın Düsseldorf şehrinde oynayacak. Millilerimiz ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler Türkiye - İsveç maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - İsveç maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları. Türkiye - İsveç maçı ne zaman? Türkiye - İsveç maçı 18 Ağustos 2023 Cuma günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.