2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçları için geri sayım başladı.

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya oldu.

2025 FIVB Milletler Ligi finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.

Voleybolseverler Türkiye - Japonya çeyrek final maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - Japonya maçı ne zaman?

Türkiye ile Japonya arasındaki mücadele 24 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. zorlu müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kazanan takım, yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.