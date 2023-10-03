Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Erkek Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri 4. maçında ev sahibi Japonya ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın merak edilenleri..

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde şimdiye kadar 3 maça çıkan Filenin Efeleri 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Bilindiği üzere Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hakkı elde edecek.

A Milli takımımız B grubundaki 4. maçında Japonya ile karşılaşacak.

Olimpiyatlara katılma hakkı elde etmek için mücadele eden Filenin Efeleri bu maçı kazanarak şansını devam ettirmek istiyor.

Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçın detayları..

Türkiye - Japonya maçı ne zaman?

Türkiye - Japonya maçı 4 Ekim Çarşamba (yarın) günü saat 13:30'da başlayacak. Tokyo’da oynanacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Filenin Efeleri'nin 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B grubunda Japonya'nın ardından Finlandiya, Mısır ve Tunus ile karşılaşacak.