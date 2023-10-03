Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.
Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde şimdiye kadar 3 maça çıkan Filenin Efeleri 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Bilindiği üzere Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hakkı elde edecek.
A Milli takımımız B grubundaki 4. maçında Japonya ile karşılaşacak.
Olimpiyatlara katılma hakkı elde etmek için mücadele eden Filenin Efeleri bu maçı kazanarak şansını devam ettirmek istiyor.
Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kritik maçın detayları..
Türkiye - Japonya maçı ne zaman?
Türkiye - Japonya maçı 4 Ekim Çarşamba (yarın) günü saat 13:30'da başlayacak. Tokyo’da oynanacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Filenin Efeleri'nin 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B grubunda Japonya'nın ardından Finlandiya, Mısır ve Tunus ile karşılaşacak.