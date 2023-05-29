Türkiye kararını verdi! İkinci turda hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte 28 Mayıs oy sayıları.. Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy verdiği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki seçimde adaylar ne kadar oy aldı? İşte yanıtı..

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin sonucu belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre %52.16 oy oranı ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

52.089.286 seçmenin oy kullandığı seçimler geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi. Milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanını seçti.

Açıklanan bilgilere göre 2. tur seçimlerinde 10.356.190 seçmen oy kullanmadı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar adayların oy oranını ve aldıkları oy miktarını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında seçim sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki seçim sonuçlarına göre kim ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar..

İkinci tur seçim sonuçları

Katılım oranının %85.71 olduğu seçimlerde 192.214 sandık kuruldu. 52.089.286 seçmenin oy kullandığı ikinci tur seçiminde sonuçlar şu şekilde oldu;

Recep Tayyip Erdoğan - %52.16 (27.725.131 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu - %47.84 (25.432.951 oy)