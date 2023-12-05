Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor! 5 Aralık Salı Türkiye Kupası maç programı.. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün başlıyor. İşte günün programı..

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün başlıyor. Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri 5,6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Büyük heyecana sahne olan Türkiye Kupası maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Futbolseverler bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında arama yapmaya başladı.

Türkiye Kupası 4. turunda toplam 28 maç oynanacak. Toplam 56 takımın mücadele edeceği 4. tur maçları bugün oynanacak 6 maç ile başlıyor.

Peki, Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak? İşte bugünün maç programı..

İşte günün maçları..

13:00 Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor

13:00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

15:00 Pendikspor - Isparta 32 Spor

17:00 Antalyaspor - Kepezspor FAŞ

19:00 Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor

21:00 Alanyaspor - Kocaelispor