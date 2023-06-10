Türkiye Kupası final maçı! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Başakşehir, Türkiye Kupası Final maçında karşı karşıya geliyor. Kupanın sahibini bulacağı maçın detaylar merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

Türkiye Kupası sahibini buluyor. İzmir'de oynanacak final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Türkiye Kupası Final maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final etabında Sivasspor'u geçerek adını finale yazdırdı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ise yarı finalde Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale kalmayı başardı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak? İşte zorlu maçın detayları.. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar (yarın) günü saat 20:45'te oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarında naklen yayınlanacak..